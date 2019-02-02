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Эксперты назвали лучшие города Европы для бюджетных туристов

Эксперты составили перечень городов Европы, которые отлично подойдут для бюджетного туризма. Соответствующее исследование представлено британской ассоциацией потребителей “Which?”.
Эксперты назвали лучшие города Европы для бюджетных туристов

Эксперты организовали масштабный опрос среди путешественников, которым предстояло дать оценку европейским городам с учетом несколько критериев. В частности, респонденты принимали во внимание условия проживания, наличие достопримечательностей, доступность транспорта, еду и напитки, а также цены в целом и т.д.

Первенство в рейтинге досталось городу Краков, Польша, а вторая строчка у испанской Валенсии. Тройку лидеров замыкает Будапешт, привлекающий путешественников в Венгрию. Подходят для бюджетных туристов Берлин, Болонья, Барселона, а также Вена, Амстердам, Фуншал и Севилья. Краков наибольшей популярностью пользуется у любителей истории.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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