Эксперты назвали лучшие города Европы для бюджетных туристов





Эксперты организовали масштабный опрос среди путешественников, которым предстояло дать оценку европейским городам с учетом несколько критериев. В частности, респонденты принимали во внимание условия проживания, наличие достопримечательностей, доступность транспорта, еду и напитки, а также цены в целом и т.д.Первенство в рейтинге досталось городу Краков, Польша, а вторая строчка у испанской Валенсии. Тройку лидеров замыкает Будапешт, привлекающий путешественников в Венгрию. Подходят для бюджетных туристов Берлин, Болонья, Барселона, а также Вена, Амстердам, Фуншал и Севилья. Краков наибольшей популярностью пользуется у любителей истории.