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Житель штата Джорджия запечатлел на камеру полет необычного НЛО

Житель города Коньерса (США, штат Джорджия) 30 января 2019 года неожиданно стал свидетелем полета необычного НЛО в небе. Объект был плоским и имел большие размеры. Загадочное явление американец запечатлел на камеру.
Житель штата Джорджия запечатлел на камеру полет необычного НЛО

Автор ролика был очень удивлен увиденным зрелищем. Мужчина даже не подозревал, кто или что управляет таинственным устройством. Надеясь, что ответы на эти вопросы он сможет получить от уфологов или других специалистов, очевидец зафиксировал НЛО и отправил видеозапись экспертам «Mutual UFO Network».

Запись произвела впечатление на виртуальных исследователей и они заявили: на кадрах предмет, имеющий форму ромба, не является самолетом, вертолетом, дроном, метеозондом или дирижаблем.

Уфологи уверены: жителю Джорджии удалось запечатлеть не что иное, как воздушное судно инопланетян. При этом им показалось странным, что гуманоиды так открыто проявили себя, не маскируя своего летательного аппарата от землян. Братья по высшему разуму продемонстрировали человечеству свое присутствие - сделали вывод любители аномальных явлений.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16

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