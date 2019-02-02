Компания BMW презентовала гибридные версии обновлённой седьмой серии





Модель весной текущего года выпустят на авторынок в трёх вариациях: 745e, удлинённая745Le, модификация 745Le xDrive с полным приводом. Силовой агрегат в общем будет генерировать 394 л.с. Автомобиль получит высоковольтную литий-ионную батарею с повышенной ёмкостью. Бензиновая силовая установка генерирует 286 л.с., электродвигатель – 113 «лошадок».При этом 745e до первых 100 км/ч разгоняется примерно за 5,2 сек., 745Le - за 5,3 сек., модель 745Le xDrive – за 5,1 сек. Представленные версии могут разгоняться максимум до 250 км/час. На электротяге гибридная «семёрка» новой модификации разгоняется до 140 км/ч. BMW 745e в электрическом режиме преодолевает 58 км, модификация 745Le — 55 километров, 745Le xDrive – 54 км.