В США при температуре -40 набирает популярность флешмоб "ледяные штаны"

При низких температурах очень удобно участвовать в флешмобе. Для этого нужно выставить мокрые брюки или джинсы на улицу. Они мгновенно замерзают и стоят, приобретая забавные формы.Одна из жительниц опубликовала интересный снимок замерзших джинсов на своей странице в Instagram, где рядом с одеждой позируют двое собак. В комментарии американка призналась, что ей будет немного грустно, когда потеплеет, и так повеселиться больше не получится. Некоторым захотелось разнообразить челлендж, и они публиковали кадры с "живой" полицейской формой.