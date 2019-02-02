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В США при температуре -40 набирает популярность флешмоб "ледяные штаны"

В США сейчас очень сильные морозы. В некоторых штатах столбики термометра опускаются до -40 градусов по Цельсию, но американцы решили устроить флешмоб, получивший название "ледяные штаны". Челлендж активно набирает популярность в Сети, собирая все больше участников.

В США при температуре -40 набирает популярность флешмоб "ледяные штаны"

При низких температурах очень удобно участвовать в флешмобе. Для этого нужно выставить мокрые брюки или джинсы на улицу. Они мгновенно замерзают и стоят, приобретая забавные формы.
В США при температуре -40 набирает популярность флешмоб "ледяные штаны"

Одна из жительниц опубликовала интересный снимок замерзших джинсов на своей странице в Instagram, где рядом с одеждой позируют двое собак. В комментарии американка призналась, что ей будет немного грустно, когда потеплеет, и так повеселиться больше не получится. Некоторым захотелось разнообразить челлендж, и они публиковали кадры с "живой" полицейской формой.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:00

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