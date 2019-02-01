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Чемпионка мира по дзюдо составила конкуренцию Памеле Андерсон

Чемпионка Европы и мира по дзюдо Дарья Белодед в бикини составила конкуренцию Памеле Андерсон. Поклонники назвали спортсменку новой "спасательницей Малибу".
Чемпионка мира по дзюдо составила конкуренцию Памеле Андерсон

Дзюдоистка Дарья Белодед выложила в Instagram пикантное фото, на котором бежит по пляжу на Багамах в бикини. Себя спортсменка назвала "мисс этого места", что с радостью подтвердили её фанаты. Читатели блога посчитали, что Белодед впору составить конкуренцию спасательнице Малибу Памеле Андерсон.

В свои 17 лет дзюдоистка обладает модельной внешностью и стройной фигурой. В соцсети знаменитость всё чаще делится соблазнительными фотографиями, которые могут потягаться со снимками профессиональных блогерш. В своём молодом возрасте украинка завоевала золото на чемпионате мира, и стала самой юной обладательницей титула.
Чемпионка мира по дзюдо составила конкуренцию Памеле Андерсон

При этом, по сравнению с другими борцами на татами, Белодед выглядит весьма миниатюрной, веся всего 48 килограммов. Поклонники любят чемпионку не только за большие достижения на профессиональном поприще, но также за красоту и очарование.



 
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Спорт
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:50

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