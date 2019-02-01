Чемпионка мира по дзюдо составила конкуренцию Памеле Андерсон

Дзюдоистка Дарья Белодед выложила в Instagram пикантное фото, на котором бежит по пляжу на Багамах в бикини. Себя спортсменка назвала "мисс этого места", что с радостью подтвердили её фанаты. Читатели блога посчитали, что Белодед впору составить конкуренцию спасательнице Малибу Памеле Андерсон.В свои 17 лет дзюдоистка обладает модельной внешностью и стройной фигурой. В соцсети знаменитость всё чаще делится соблазнительными фотографиями, которые могут потягаться со снимками профессиональных блогерш. В своём молодом возрасте украинка завоевала золото на чемпионате мира, и стала самой юной обладательницей титула.При этом, по сравнению с другими борцами на татами, Белодед выглядит весьма миниатюрной, веся всего 48 килограммов. Поклонники любят чемпионку не только за большие достижения на профессиональном поприще, но также за красоту и очарование.