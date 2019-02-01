Ученые назвали способы укрепления иммунитета без лекарств
Ученые рассказали, каким образом можно укрепить иммунитет, не прибегая при этом к использованию лекарств. Соответствующие рекомендации озвучены представителями Лондонского университета королевы Марии в Великобритании.
В частности, благодаря своим природным свойства шалфей отлично укрепляет иммунную систему. При простуде из него можно делать отвар, поскольку средство положительно воздействует на дыхательные пути. Бороться с вирусами позволяет и бузина, в пользу чего говорят исследования с участием 60 добровольцев. При употреблении бузины они смогли выздороветь на четыре дня раньше остальных. Важны для крепкого иммунитета и продукты растительного происхождения. Сюда входят ягоды, некоторые листовые овощи, а также свекла и арбузы. Положительный результат отмечается уже спустя неделю.
Защищать от вирусов, положительно воздействуя на иммунную систему, способны также свежевыжатые соки из овощей и фруктов. Многочисленные исследования, вовлекающие более 11 тысяч человек, доказали, что повышать риск заболеть в зимний период может нехватка таких витаминов, как A, D и C.
В частности, благодаря своим природным свойства шалфей отлично укрепляет иммунную систему. При простуде из него можно делать отвар, поскольку средство положительно воздействует на дыхательные пути. Бороться с вирусами позволяет и бузина, в пользу чего говорят исследования с участием 60 добровольцев. При употреблении бузины они смогли выздороветь на четыре дня раньше остальных. Важны для крепкого иммунитета и продукты растительного происхождения. Сюда входят ягоды, некоторые листовые овощи, а также свекла и арбузы. Положительный результат отмечается уже спустя неделю.
Защищать от вирусов, положительно воздействуя на иммунную систему, способны также свежевыжатые соки из овощей и фруктов. Многочисленные исследования, вовлекающие более 11 тысяч человек, доказали, что повышать риск заболеть в зимний период может нехватка таких витаминов, как A, D и C.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:52