Ученые назвали способы укрепления иммунитета без лекарств





В частности, благодаря своим природным свойства шалфей отлично укрепляет иммунную систему. При простуде из него можно делать отвар, поскольку средство положительно воздействует на дыхательные пути. Бороться с вирусами позволяет и бузина, в пользу чего говорят исследования с участием 60 добровольцев. При употреблении бузины они смогли выздороветь на четыре дня раньше остальных. Важны для крепкого иммунитета и продукты растительного происхождения. Сюда входят ягоды, некоторые листовые овощи, а также свекла и арбузы. Положительный результат отмечается уже спустя неделю.Защищать от вирусов, положительно воздействуя на иммунную систему, способны также свежевыжатые соки из овощей и фруктов. Многочисленные исследования, вовлекающие более 11 тысяч человек, доказали, что повышать риск заболеть в зимний период может нехватка таких витаминов, как A, D и C.