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Ученые назвали способы укрепления иммунитета без лекарств

Ученые рассказали, каким образом можно укрепить иммунитет, не прибегая при этом к использованию лекарств. Соответствующие рекомендации озвучены представителями Лондонского университета королевы Марии в Великобритании.
Ученые назвали способы укрепления иммунитета без лекарств

В частности, благодаря своим природным свойства шалфей отлично укрепляет иммунную систему. При простуде из него можно делать отвар, поскольку средство положительно воздействует на дыхательные пути. Бороться с вирусами позволяет и бузина, в пользу чего говорят исследования с участием 60 добровольцев. При употреблении бузины они смогли выздороветь на четыре дня раньше остальных. Важны для крепкого иммунитета и продукты растительного происхождения. Сюда входят ягоды, некоторые листовые овощи, а также свекла и арбузы. Положительный результат отмечается уже спустя неделю.

Защищать от вирусов, положительно воздействуя на иммунную систему, способны также свежевыжатые соки из овощей и фруктов. Многочисленные исследования, вовлекающие более 11 тысяч человек, доказали, что повышать риск заболеть в зимний период может нехватка таких витаминов, как A, D и C.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:52

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