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Глава фонда “Памяти группы Дятлова” Юрий Кунцевич опроверг версии прокуратуры по поводу гибели туристов

Юрий Кунцевич, стоящий во главе фонда “Памяти группы Дятлова”, опроверг выдвинутые прокуратурой версии гибели туристов на перевале. Следствие намерено провести повторную проверку по факту случившегося, всего же имеется 75 возможных версий.
Глава фонда “Памяти группы Дятлова” Юрий Кунцевич опроверг версии прокуратуры по поводу гибели туристов

По данным СМИ, причиной возобновления расследования послужили многочисленные обращения родственников граждан, погибших на перевале Дятлова. Наиболее вероятным версиями названы природные, к примеру, ураган или сход лавины. Однако в беседе с порталом “Народные новости” Юрий Кунцевич отметил, что названные варианты не отвечают действительности. Будь то вихрь, снег или даже ураган, они не могли послужить причиной таких травм, настаивает глава фонда “Памяти группы Дятлова”.

Деятель желает, чтобы прокуратура провела “полноценное расследование”. Уголовное дело, используемое следствием, Кунцевич назвал “передернутым”, отметив, что там даже отсутствует номер, а значит где-то должно иметься и то, что с номером. В то же время эксперт не отрицает, что причиной трагедии могли являться погодные причины.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:20

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