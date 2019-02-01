Компания Polymetal начнет разработку крупного месторождения золота в Якутии
В Якутии компания Polymetal осуществляет подготовку к началу разработки одного из крупнейших российских месторождений золота. Добыча благородного металла на Нежданинском месторождении будет осуществляться открытым способом, там же построят золотоизвлекательную фабрику.
По сообщению общественно-политического журнала «Политэксперт», на возведение необходимой инфраструктуры компания Polymetal собирается потратить 234 миллиона долларов. Предполагается, что в год месторождение будет приносить до 150 000 унций. Всего же Нежданинское месторождение содержит 2 млн тонн унций драгоценного металла. Среднее содержание золота составляет 4 грамма на тонну руды.
Массовое производство золота начнется в 2022 году. К этому времени компания Polymetal создаст всю инфраструктуру, построит два общежития для рабочих, административное здание, а также проложит дорогу к карьеру. Запасы золота в Нежданинском месторождении оцениваются в 632 тонны, что делает его 4 местом в России по величине объемов благородного металла.
По сообщению общественно-политического журнала «Политэксперт», на возведение необходимой инфраструктуры компания Polymetal собирается потратить 234 миллиона долларов. Предполагается, что в год месторождение будет приносить до 150 000 унций. Всего же Нежданинское месторождение содержит 2 млн тонн унций драгоценного металла. Среднее содержание золота составляет 4 грамма на тонну руды.
Массовое производство золота начнется в 2022 году. К этому времени компания Polymetal создаст всю инфраструктуру, построит два общежития для рабочих, административное здание, а также проложит дорогу к карьеру. Запасы золота в Нежданинском месторождении оцениваются в 632 тонны, что делает его 4 местом в России по величине объемов благородного металла.
Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00