Жители японской деревни Синго считают себя прямыми потомками Христа





Немало жителей Японии верят в то, что после распятия Иисус выжил, перебравшись на Японские острова. Граждане одного из сел в префектуре Аомори убеждены, что “сын божий” нашел себе здесь жену, дожив до самой старости. Местные люди верят, что после приговора к распятию вместо Христа собой пожертвовал его брат Исукири, а сам он через Сибирь и Аляску вернулся в Страну восходящего солнца. В Синго Иисус продолжал устраивать проповеди, но использовал имя Дайтенки Таро Юрай.Местные считают, что “сын божий” занимался на этих землях выращиванием риса, сумев в достатке дожить до 106 лет. Хотя он не творил чудес, но в наиболее неурожайные годы всегда делился с жителями деревни рисом, спасая их от возможного голода. Японцы убеждены, что именно в селе располагается могила Христа, и она по-прежнему ежегодно привлекает тысячи туристов.