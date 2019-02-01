Жители японской деревни Синго считают себя прямыми потомками Христа
Жители деревни Синго, находящейся на территории Японии, считают себя прямыми потомками Иисуса Христа. Согласно местной легенде, именно здесь жил и умер “сын божий”.
Немало жителей Японии верят в то, что после распятия Иисус выжил, перебравшись на Японские острова. Граждане одного из сел в префектуре Аомори убеждены, что “сын божий” нашел себе здесь жену, дожив до самой старости. Местные люди верят, что после приговора к распятию вместо Христа собой пожертвовал его брат Исукири, а сам он через Сибирь и Аляску вернулся в Страну восходящего солнца. В Синго Иисус продолжал устраивать проповеди, но использовал имя Дайтенки Таро Юрай.
Местные считают, что “сын божий” занимался на этих землях выращиванием риса, сумев в достатке дожить до 106 лет. Хотя он не творил чудес, но в наиболее неурожайные годы всегда делился с жителями деревни рисом, спасая их от возможного голода. Японцы убеждены, что именно в селе располагается могила Христа, и она по-прежнему ежегодно привлекает тысячи туристов.
Немало жителей Японии верят в то, что после распятия Иисус выжил, перебравшись на Японские острова. Граждане одного из сел в префектуре Аомори убеждены, что “сын божий” нашел себе здесь жену, дожив до самой старости. Местные люди верят, что после приговора к распятию вместо Христа собой пожертвовал его брат Исукири, а сам он через Сибирь и Аляску вернулся в Страну восходящего солнца. В Синго Иисус продолжал устраивать проповеди, но использовал имя Дайтенки Таро Юрай.
Местные считают, что “сын божий” занимался на этих землях выращиванием риса, сумев в достатке дожить до 106 лет. Хотя он не творил чудес, но в наиболее неурожайные годы всегда делился с жителями деревни рисом, спасая их от возможного голода. Японцы убеждены, что именно в селе располагается могила Христа, и она по-прежнему ежегодно привлекает тысячи туристов.
В мире / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16