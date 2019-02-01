АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.20 USD 65.36
Курс валют на 01.02.2019

Жители японской деревни Синго считают себя прямыми потомками Христа

Жители деревни Синго, находящейся на территории Японии, считают себя прямыми потомками Иисуса Христа. Согласно местной легенде, именно здесь жил и умер “сын божий”.
Жители японской деревни Синго считают себя прямыми потомками Христа

Немало жителей Японии верят в то, что после распятия Иисус выжил, перебравшись на Японские острова. Граждане одного из сел в префектуре Аомори убеждены, что “сын божий” нашел себе здесь жену, дожив до самой старости. Местные люди верят, что после приговора к распятию вместо Христа собой пожертвовал его брат Исукири, а сам он через Сибирь и Аляску вернулся в Страну восходящего солнца. В Синго Иисус продолжал устраивать проповеди, но использовал имя Дайтенки Таро Юрай.

Местные считают, что “сын божий” занимался на этих землях выращиванием риса, сумев в достатке дожить до 106 лет. Хотя он не творил чудес, но в наиболее неурожайные годы всегда делился с жителями деревни рисом, спасая их от возможного голода. Японцы убеждены, что именно в селе располагается могила Христа, и она по-прежнему ежегодно привлекает тысячи туристов.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физик Артур Эшкин стал лауреатом
Евгений Папунаишвили показал фанатам
Глава фонда “Памяти группы Дятлова”
Жители японской деревни Синго считают
Для Telegram доступно крупное
У Rio X-Line увеличился дорожный просвет
Ученые: Секс справляется со стрессом не
Влад Топалов вдохновился словами
Ученые: Регулярные физические нагрузки
Полина Гагарина перенесла концерты в
На последнем показе больной раком
Диетологи перечислили питательные
Дмитрий Певцов не любит быть ведущим
Ученые: Фокусировка внимания уменьшает
Ахеджакова возмущена, что на празднике
В Сети появился дублированный трейлер
Певица Виктория Дайнеко выпустила новый
Google выплатил Роскомнадзору штраф 500
В США по подозрению в хищении ребенка
Жителя Жешарта осудили на 8 лет за
За обещание стать веганом Бейонсе
Медведев поделился впечатлениями от
Яна Рудковская назвала “бредом” слова
Составлен ТОП-10 автомобилей с лучшей
Талые воды Антарктики помогли ученым
Родители озвучили список предметов,
Диана Арбенина во время съемок клипа
Генпрокуратура возобновит расследование
Тюменские врачи удалили из легкого
Никита Пресняков просит у поклонников
Просмотреть все новости