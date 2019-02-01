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Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают омолодить мозг на 10 лет

Ученые из Колумбийского университета (США) выяснили, что регулярные физические нагрузки помогают омолодить головной мозг и мыслительные навыки на 10 лет. Чтобы узнать это, экспертам пришлось изучить данные 130 американцев в возрасте от 20 до 67 лет, занимающихся разными видами спортивных упражнений.
Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают омолодить мозг на 10 лет

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. В первой - добровольцам предложили занятия на велотренажёре и беговой дорожке, во второй группе людям нужно было выполнять упражнения для растяжки мышц тела и позвоночника.

Результаты очень удивили представителей мира науки, так как среди членов первой группы аэробные нагрузки смогли увеличить объем серого вещества, и улучшить мыслительные процессы. Это наблюдалось у всех участников, даже тех, кому было только 20 лет. Данные показали: мозг 40-летних людей, активно занимающихся бегом, моложе на 10 лет, а у тех кому за 60, главный орган центральной нервной системы моложе на 20 лет.
Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают омолодить мозг на 10 лет

Специалисты уверены, что новое открытие поможет больше узнать о действии нефармацевтических методов замедления процесса старения головного мозга, а соответственно - снизить риск развития такого явления, как старческое слабоумие. По мнению авторов работы, благодаря физическим нагрузкам человек проще регулирует свое поведение и улучшает организационные навыки.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:55

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