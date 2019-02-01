Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают омолодить мозг на 10 лет





Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. В первой - добровольцам предложили занятия на велотренажёре и беговой дорожке, во второй группе людям нужно было выполнять упражнения для растяжки мышц тела и позвоночника.Результаты очень удивили представителей мира науки, так как среди членов первой группы аэробные нагрузки смогли увеличить объем серого вещества, и улучшить мыслительные процессы. Это наблюдалось у всех участников, даже тех, кому было только 20 лет. Данные показали: мозг 40-летних людей, активно занимающихся бегом, моложе на 10 лет, а у тех кому за 60, главный орган центральной нервной системы моложе на 20 лет.Специалисты уверены, что новое открытие поможет больше узнать о действии нефармацевтических методов замедления процесса старения головного мозга, а соответственно - снизить риск развития такого явления, как старческое слабоумие. По мнению авторов работы, благодаря физическим нагрузкам человек проще регулирует свое поведение и улучшает организационные навыки.