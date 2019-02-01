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Ахеджакова возмущена, что на празднике “Современника” в первых рядах сидели Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Отечественная актриса Лия Ахеджакова была возмущена тем, что на празднике театра “Современник” в первых рядах сидели Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Проходило соответствующее мероприятие совсем недавно в Москве.
Ахеджакова возмущена, что на празднике “Современника” в первых рядах сидели Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Больше всего расстроило Ахеджакову то, что на празднике “Современника” среди наиболее почитаемых оказались отнюдь не актеры, долгое время работавшие на его сцене. В первых рядах сидели VIP-персоны, а также местные чиновники с их супругами. Она же и известный режиссер Римас Туманис вынуждены были наблюдать за происходящим с 15-го ряда. Советская актриса убеждена, что это не совсем отвечает духу того театра, каким его задумывал Олег Ефремов.
Ахеджакова возмущена, что на празднике “Современника” в первых рядах сидели Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Прежде всего обидно Ахеджаковой именно за “Современника”, точно так же, как и за его верных артистов. Ранее к актрисе обратился Максим Галкин, который попросил не лишать его свободы слова. Причиной “конфликта” стали шутки юмориста в адрес актрисы во время одного из недавних концертов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:08

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