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Певица Виктория Дайнеко выпустила новый альбом “Магнитные”

Отечественная исполнительница Виктория Дайнеко выпустила свой очередной альбом, получивший название “Магнитные”. Официальный дебют нового сборника певицы состоялся в пятницу, 1 февраля.
Певица Виктория Дайнеко выпустила новый альбом “Магнитные”

Выпуск нового музыкального альбома авторства Виктории Дайнеко осуществлялся при содействии лейбла “Мэйнстрим продакшн”. Всего в сборник вошли десять новых композиций известной певицы, среди которых присутствует и песня “Не звони”. Записана последняя была при участии Кирилла Мойтона.

Кроме того, в обозримом будущем запланирован выход нового видеоклипа, снят который будет на одну из включенных в “Магнитные” композиций. Правда, сама Дайнеко все еще не раскрывает название нужной песни, предлагая своим поклонникам попытаться угадать правильный вариант. После анонса альбома в Instagram поклонники Виктории Дайнеко поздравили ее с очередным успехом, положительно оценив новую работу кумира, а она предложила им выбрать для себя любимый трек.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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