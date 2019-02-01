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Ученый рекомендует плакать раз в неделю для борьбы со стрессом

Японский ученые уверен, что еженедельный плач помогает человеку избавиться от стресса и наладить отношения в семье и на работе. По словам Хидфуми Йошида, с 2014 года продвигающего «учение плача», ему на практике удалось доказать пользу слез для здоровья.
Ученый рекомендует плакать раз в неделю для борьбы со стрессом

В 2014 году Хидфуми Йошида начал читать лекции студентам о пользе плача и проводить курсы для работников компаний. Специалист даже разработал оригинальную методику плача, которую рекомендует практиковать сотрудникам компаний.

Хидфуми Йошида отметил, что люди, прошедшие его курсы, очень быстро справились со стрессом, уладили проблемы на работе и в семье, а также смогли продвинуться по служебной лестнице. Ученый утверждает, что человеку достаточно плакать раз в неделю, чтобы почувствовать, как улучшается его эмоциональное и психическое здоровье.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:24

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