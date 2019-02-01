Ученый рекомендует плакать раз в неделю для борьбы со стрессом





В 2014 году Хидфуми Йошида начал читать лекции студентам о пользе плача и проводить курсы для работников компаний. Специалист даже разработал оригинальную методику плача, которую рекомендует практиковать сотрудникам компаний.Хидфуми Йошида отметил, что люди, прошедшие его курсы, очень быстро справились со стрессом, уладили проблемы на работе и в семье, а также смогли продвинуться по служебной лестнице. Ученый утверждает, что человеку достаточно плакать раз в неделю, чтобы почувствовать, как улучшается его эмоциональное и психическое здоровье.