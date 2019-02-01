Житель Северной Каролины столкнулся со снежным человеком во время поездки на мотоцикле





Мужчина катался по холмистой местности вместе с другими мотоциклистами, снимая поездку на видеокамеры, прикрепленные к шлемам. Ему пришлось отлучиться по малой нужде, и вдруг он заметил что-то странное в кустах. Мотоциклист увидел высокую гуманоидную фигуру, покрытую темной густой шерстью. После такой встречи местный житель поспешил предупредить друзей о грядущей опасности. Он сел на транспортное средство и сказал товарищам, что нужно срочно покинуть это место. Вероятно, автор ролика испугался страшной силы сасквоча, который может убить любого лишь одним ударом лапы. Снежный человек также очень быстро догоняет свой "обед", когда особенно голоден. Именно поэтому американец увел со склона приятелей, чтобы не испытывать судьбу.Видеоролик внимательно "изучили" виртуальные эксперты, заявив: это не снежный человек, а обычная мистификация. По мнению пользователей, об этом говорит слишком яркая реакция мотоциклиста, которая со стороны выглядела как-то комично.Герой записи поспешил удалиться, хотя в других случаях встреч с йети у многих берет верх любопытство, а не страх. Юзеры заметили: американец очень тяжело дышал, когда слез с мотоцикла, но причин выдохнуться у него не было. Это говорит о плохой актерской игре, - уверены скептики.