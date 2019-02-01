Сторонники теории плоской Земли показали опоясывающую её стену из льда
Сторонники теории о плоской Земле показали на YouTube опоясывающую её стену из льда. Пограничной зоной планеты конспирологи считают Антарктику.
26 января пользователь видеохостинга YouTube Джим Лорд опубликовал, по его мнению, доказательство того, что человечество живёт на плоской Земле. С вертолёта на Южном полюсе очевидцы засняли длинную ледяную стену Антарктики. Последняя является границей планеты, а в ширину достигает даже больших размеров, чем в высоту. Пилот самолёта побоялся лететь дальше, чтобы отыскать конец стены, поэтому пространство по ту сторону остаётся загадкой.
Конспирологи предполагают, что за границами земного диска человек может столкнуться с аномальной гравитацией, космосом, или чем-то более таинственным. Общество плоской Земли, созданное сторонниками теории, насчитывает десятки тысяч людей, не верящих современным учёным и тем, кто совершал кругосветные путешествия.
По мнению конспирологов, Южного полюса, как и Антарктики, нет, а полярные широты просто заканчиваются стеной льда. Скептики под видео Лорда назвали показанное им доказательство обычным айсбергом или краем береговой линии.
26 января пользователь видеохостинга YouTube Джим Лорд опубликовал, по его мнению, доказательство того, что человечество живёт на плоской Земле. С вертолёта на Южном полюсе очевидцы засняли длинную ледяную стену Антарктики. Последняя является границей планеты, а в ширину достигает даже больших размеров, чем в высоту. Пилот самолёта побоялся лететь дальше, чтобы отыскать конец стены, поэтому пространство по ту сторону остаётся загадкой.
Конспирологи предполагают, что за границами земного диска человек может столкнуться с аномальной гравитацией, космосом, или чем-то более таинственным. Общество плоской Земли, созданное сторонниками теории, насчитывает десятки тысяч людей, не верящих современным учёным и тем, кто совершал кругосветные путешествия.
По мнению конспирологов, Южного полюса, как и Антарктики, нет, а полярные широты просто заканчиваются стеной льда. Скептики под видео Лорда назвали показанное им доказательство обычным айсбергом или краем береговой линии.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:39