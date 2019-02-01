Сторонники теории плоской Земли показали опоясывающую её стену из льда





26 января пользователь видеохостинга YouTube Джим Лорд опубликовал, по его мнению, доказательство того, что человечество живёт на плоской Земле. С вертолёта на Южном полюсе очевидцы засняли длинную ледяную стену Антарктики. Последняя является границей планеты, а в ширину достигает даже больших размеров, чем в высоту. Пилот самолёта побоялся лететь дальше, чтобы отыскать конец стены, поэтому пространство по ту сторону остаётся загадкой.Конспирологи предполагают, что за границами земного диска человек может столкнуться с аномальной гравитацией, космосом, или чем-то более таинственным. Общество плоской Земли, созданное сторонниками теории, насчитывает десятки тысяч людей, не верящих современным учёным и тем, кто совершал кругосветные путешествия.По мнению конспирологов, Южного полюса, как и Антарктики, нет, а полярные широты просто заканчиваются стеной льда. Скептики под видео Лорда назвали показанное им доказательство обычным айсбергом или краем береговой линии.