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У российского бойца Федора Емельяненко родилась пятая дочь

У известного отечественного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко родилась пятая дочь. По данным от массмедиа, пополнение в семье спортсмена случилось накануне, 31 января.
У российского бойца Федора Емельяненко родилась пятая дочь

В настоящее время известно лишь то, что супруга Федора Емельяненко родила накануне. Информация же о том, как пара назвала девочку, не раскрывается. Это неудивительно, ведь спортсмен не афиширует даже имя своей четвертой наследницы, появившейся на свет в 2017 году.

Между тем, боец смешанного стиля уже успешно воспитывает четырех дочерей, старшая из которых успела отпраздновать свое 19-летие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:05

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