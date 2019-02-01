У российского бойца Федора Емельяненко родилась пятая дочь
У известного отечественного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко родилась пятая дочь. По данным от массмедиа, пополнение в семье спортсмена случилось накануне, 31 января.
В настоящее время известно лишь то, что супруга Федора Емельяненко родила накануне. Информация же о том, как пара назвала девочку, не раскрывается. Это неудивительно, ведь спортсмен не афиширует даже имя своей четвертой наследницы, появившейся на свет в 2017 году.
Между тем, боец смешанного стиля уже успешно воспитывает четырех дочерей, старшая из которых успела отпраздновать свое 19-летие.
В настоящее время известно лишь то, что супруга Федора Емельяненко родила накануне. Информация же о том, как пара назвала девочку, не раскрывается. Это неудивительно, ведь спортсмен не афиширует даже имя своей четвертой наследницы, появившейся на свет в 2017 году.
Между тем, боец смешанного стиля уже успешно воспитывает четырех дочерей, старшая из которых успела отпраздновать свое 19-летие.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:05