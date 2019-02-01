У российского бойца Федора Емельяненко родилась пятая дочь





В настоящее время известно лишь то, что супруга Федора Емельяненко родила накануне. Информация же о том, как пара назвала девочку, не раскрывается. Это неудивительно, ведь спортсмен не афиширует даже имя своей четвертой наследницы, появившейся на свет в 2017 году.Между тем, боец смешанного стиля уже успешно воспитывает четырех дочерей, старшая из которых успела отпраздновать свое 19-летие.