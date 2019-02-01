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Улучшенный инструмент на основе ИИ поможет ученым повысить точность диагностики шизофрении

Ученые посредством улучшенного инструмента ИИ смогут повысить точность, с которой осуществляется диагностика шизофрении. Соответствующая работа проводилась специалистами из Канады, представляющими Альбертский университет.
Улучшенный инструмент на основе ИИ поможет ученым повысить точность диагностики шизофрении

Речь идет об инструменте EMPaSchiz, посредством которого изучались данные диагностики мозга пациентов с шизофренией. Точность, с которой аппарат на основе ИИ поставил диагноз, достигала 87%. Преимущества машинного обучения в том, что оно пользуется научно обоснованным подходом, вовлекающем одновременно тысячи функций в сканировании мозга, что позволяет предоставить оптимальный прогноз.

Авторы работы подчеркивают, что EMPaSchiz выступает одним из первых инструментов направленного действия, осуществляющим изучение медицинских данных пациентов с не поставленным диагнозом. Это подразумевает, что они не принимали каких-либо лекарств, что сокращает риск связанных с лечением ошибок.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:30

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