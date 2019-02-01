Улучшенный инструмент на основе ИИ поможет ученым повысить точность диагностики шизофрении





Речь идет об инструменте EMPaSchiz, посредством которого изучались данные диагностики мозга пациентов с шизофренией. Точность, с которой аппарат на основе ИИ поставил диагноз, достигала 87%. Преимущества машинного обучения в том, что оно пользуется научно обоснованным подходом, вовлекающем одновременно тысячи функций в сканировании мозга, что позволяет предоставить оптимальный прогноз.Авторы работы подчеркивают, что EMPaSchiz выступает одним из первых инструментов направленного действия, осуществляющим изучение медицинских данных пациентов с не поставленным диагнозом. Это подразумевает, что они не принимали каких-либо лекарств, что сокращает риск связанных с лечением ошибок.