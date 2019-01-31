В США общая любовница дает “братьям-вампирам” свою кровь





“Братья-вампиры” проживают вместе на ранчо в Техасе, вместе с ними также живет девушка-гот. Это является частью их совместной игры, которую они находят очень сексуальной и возбуждающей. Правда, родственники не кусают свою любовницу, предпочитая более гуманные методы. В частности, они обычно берут кровь из пальца, что напоминает процедуру в поликлинике.Никто из американской троицы не против такого “досуга”, все происходит по обоюдному согласию. Мужчины, называющие себя вампирами, поддерживают образы посредством использования линз и выбирая соответствующие наряды. Кроме того, у возлюбленных много единомышленников, разделяющих их “вампирские” интересы.