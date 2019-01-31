АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

В США общая любовница дает “братьям-вампирам” свою кровь

В США местная жительница делит постель одновременно с двумя братьями, называющими себя “вампирами”. Кроме того, девушка по своему согласию дает родственникам кровь.
В США общая любовница дает “братьям-вампирам” свою кровь

“Братья-вампиры” проживают вместе на ранчо в Техасе, вместе с ними также живет девушка-гот. Это является частью их совместной игры, которую они находят очень сексуальной и возбуждающей. Правда, родственники не кусают свою любовницу, предпочитая более гуманные методы. В частности, они обычно берут кровь из пальца, что напоминает процедуру в поликлинике.

Никто из американской троицы не против такого “досуга”, все происходит по обоюдному согласию. Мужчины, называющие себя вампирами, поддерживают образы посредством использования линз и выбирая соответствующие наряды. Кроме того, у возлюбленных много единомышленников, разделяющих их “вампирские” интересы.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ефим Шифрин пошутил о развале СССР во
В США общая любовница дает
Милош Бикович похвастался роскошным
Ирина Агибалова посоветовала Диме
У жителя Англии пенис после перелома
Роскомнадзор обнаружил нарушения у
Вера Брежнева во время отдыха
Занимающиеся сексом на пляже туристы
Кортни Кардашьян публично выясняет
Ученые: Викинги в X веке принесли
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей
Skoda раскрыла внешность и особенности
Владимир Зеленский возглавил
Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг
За 36 лет жизни в Париже Александр
Начался приём заказов на новую модель
Ученые: Душа входит в эмбрион человека
Певица Лолита Милявская показала фото
В России выбран лучший смартфон года
Настя Ивлеева показала в Instagram
ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин
Под Волгоградом ревнивец прокатил тело
Иван Ургант посмеялся над чиновником, у
Барбара Стрейзанд ответила на письмо
Продажи электрокаров Tesla снизились в
Владимир Этуш больше не будет играть в
В Свердловской области коммунальщики
Компания Samsung описала в патенте
Прохор Шаляпин из Мексики признался
Разгадавшей тайну Михаила Булгакова
Просмотреть все новости