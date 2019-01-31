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У жителя Англии пенис после перелома отек до размера винной бутылки

В Англии местный 48-летний житель столкнулся с переломом пениса, после чего половой орган отек до размеров винной бутылки. Несчастный случай произошел во время интима потерпевшего с подругой.
У жителя Англии пенис после перелома отек до размера винной бутылки

Еще 22 декабря житель Англии занимался сексом с партнершей, однако в процессе внезапно упал с кровати, услышав хруст. Мужчина столкнулся с сильными болевыми ощущениями, заметив, что его половой орган “треснул” и начал отекать. К моменту прибытия медиков пенис достиг по размерам винной бутылки, а в больнице у потерпевшего диагностировали перелом. Хирургам в процессе операции удалось восстановить целостность гениталий, после чего англичанину на месяц запретили даже пытаться заниматься сексом.

Правда, мужчина не смог сдержаться и решился на половой акт уже спустя три недели, хотя орган еще болел и на нем оставались синяки. Сам потерпевший признается, что сперва боялся, что никогда больше не сможет испытывать возбуждения, однако его страхи не оправдались, и теперь уверенность вернулась к нему.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

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