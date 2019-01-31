Начался приём заказов на новую модель Changan CS85





Новое авто должно стать альтернативным вариантом для модификаций BMW X4, а также Mercedes GLC Coupe. Машина по длине составляет 4 720 мм, по ширине – 1 845 мм, по высоте – 1 665 мм. Межосевое расстояние транспортного средства составляет 2 705 мм. В оснащение современного кросс-купе вошли два бензиновых 1.5/2.0-литровых турбомотора на 178/233 лошадиные силы соответственно. Трансмиссией для первого силового агрегата высыпает 6-скоростная АКПП, для второго – супернадёжная 8-диапазонная автоматическая КП Aisin.Китайский паркетник оснащается виртуальной "приборкой", мультимедийным комплексом с большим тачскрином, камерами кругового удобного видеообзора, системой предотвращения возможных фронтальных столкновений, специальной функцией распознавания установленных дорожных знаков, адаптивным круиз-контролем. Changan CS85 в рамках домашнего авторынка предлагают в 3 комплектациях за 1,476 – 1 965 млн. руб.