Ученые создали надувные таблетки для диагностики опухолей и язв желудка





Проводилась соответствующая работа специалистами MIT в США. Таблетка начинает “надуваться” после того, как достигает непосредственно желудка. Создавая средство, вдохновение ученые черпали от рыбы фугу, приобретающей шарообразную форму в случае угрозы. Всего в течение 15 минут животное может стать больше в сотню раз. Оставаться в организме таблетка может на протяжении целого месяца.Создан медикамент из нескольких видов гидрогеля. Удалить ее из организма достаточно просто, потребуется только выпить раствор кальция. Благодаря этому средство уменьшится до обычных размеров и сможет естественным путем покинуть желудок. Сфера применения надувной таблетки может оказаться достаточно широкой.