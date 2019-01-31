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Ученые создали надувные таблетки для диагностики опухолей и язв желудка

Ученые создали уникальные надувные таблетки, которые помогут в диагностике опухолей, а также язв желудка. Раздуваться средство может значительно, достигая размерами мячика для пинг-понга.
Ученые создали надувные таблетки для диагностики опухолей и язв желудка

Проводилась соответствующая работа специалистами MIT в США. Таблетка начинает “надуваться” после того, как достигает непосредственно желудка. Создавая средство, вдохновение ученые черпали от рыбы фугу, приобретающей шарообразную форму в случае угрозы. Всего в течение 15 минут животное может стать больше в сотню раз. Оставаться в организме таблетка может на протяжении целого месяца.

Создан медикамент из нескольких видов гидрогеля. Удалить ее из организма достаточно просто, потребуется только выпить раствор кальция. Благодаря этому средство уменьшится до обычных размеров и сможет естественным путем покинуть желудок. Сфера применения надувной таблетки может оказаться достаточно широкой.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:16

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