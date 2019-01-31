Александр Беглов рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению UEFA 2020
Александр Беглов, пребывающий на должности врио главы губернатора Санкт-Петербурга, рассказал о готовности Северной столицы к играм в рамках UEFA 2020. По словам чиновника, город к назначенному сроку будет готов встречать чемпионат Европы.
Беглов отметил, что уже к настоящему моменту успешно завершена часть требуемой для UEFA 2020 инфраструктуры. Кроме того, Санкт-Петербург в процессе проведения ЧМ-2018 обзавелся значительным опытом, в связи с чем в предстоящей работе учитываются даже наиболее незначительные замечания. Врио губернатора не сомневается, что намеченные на 2020 год футбольные соревнования в Северной столице пройдут на высшем из возможных уровне, передает “ПолитЭксперт”.
Станислав Черчесов, тренер сборной РФ, в беседе с прессой рассказал, что уже направил перечень кандидатов на участие в UEFA 2020. Всего таковых насчитывается 56, однако о четкой расстановке пока говорить преждевременно. Петербург в рамках чемпионата должен принять у себя четыре официальных матча.
Беглов отметил, что уже к настоящему моменту успешно завершена часть требуемой для UEFA 2020 инфраструктуры. Кроме того, Санкт-Петербург в процессе проведения ЧМ-2018 обзавелся значительным опытом, в связи с чем в предстоящей работе учитываются даже наиболее незначительные замечания. Врио губернатора не сомневается, что намеченные на 2020 год футбольные соревнования в Северной столице пройдут на высшем из возможных уровне, передает “ПолитЭксперт”.
Станислав Черчесов, тренер сборной РФ, в беседе с прессой рассказал, что уже направил перечень кандидатов на участие в UEFA 2020. Всего таковых насчитывается 56, однако о четкой расстановке пока говорить преждевременно. Петербург в рамках чемпионата должен принять у себя четыре официальных матча.
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:36