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Александр Беглов рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению UEFA 2020

Александр Беглов, пребывающий на должности врио главы губернатора Санкт-Петербурга, рассказал о готовности Северной столицы к играм в рамках UEFA 2020. По словам чиновника, город к назначенному сроку будет готов встречать чемпионат Европы.
Александр Беглов рассказал о готовности Санкт-Петербурга к проведению UEFA 2020

Беглов отметил, что уже к настоящему моменту успешно завершена часть требуемой для UEFA 2020 инфраструктуры. Кроме того, Санкт-Петербург в процессе проведения ЧМ-2018 обзавелся значительным опытом, в связи с чем в предстоящей работе учитываются даже наиболее незначительные замечания. Врио губернатора не сомневается, что намеченные на 2020 год футбольные соревнования в Северной столице пройдут на высшем из возможных уровне, передает “ПолитЭксперт”.

Станислав Черчесов, тренер сборной РФ, в беседе с прессой рассказал, что уже направил перечень кандидатов на участие в UEFA 2020. Всего таковых насчитывается 56, однако о четкой расстановке пока говорить преждевременно. Петербург в рамках чемпионата должен принять у себя четыре официальных матча.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:36

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