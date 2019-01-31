Евгения Медведева выступит в ледовом шоу Stars on Ice Canada





Вместе с Евгенией Медведевой в канадском ледовом шоу «Звезды на льду» выступят такие фигуристы и фигуристки, как Патрик Чан, Эрик Рэдфорд, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель (олимпийские чемпионы). Кроме того, на льду зрители смогут увидеть призеров Олимпийских игр и многократных призеров чемпионата мира Элвиса Стойко, Джеффри Баттла, Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.Оценивая результаты нынешнего спортивного сезона, Евгения Медведева назвала их откровенно провальными. Она рассчитывала на другие результаты, однако спокойно относится к сложившейся картине. Стоит напомнить, что после переезда российской фигуристки в Канаду разразился сильный скандал. Евгения Медведева завершила сотрудничество с Этери Тутберидзе, также ходили слухи, что она поссорилась с Алиной Загитовой, но обе спортсменки неоднократно их опровергали.