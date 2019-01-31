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Евгения Медведева выступит в ледовом шоу Stars on Ice Canada

Вместо подготовки к чемпионату мира по фигурному катанию серебряный призер Олимпийских игр в Корее Евгения Медведева выступит в канадской версии ледового шоу Stars on Ice («Звезды на льду»). Эксперты считают, что, не попав на чемпионат Европы, и неудачно выступив на чемпионате России, фигуристка лишила себя шанса принять участие на чемпионате мира, хотя окончательное решение, кто будет представлять Россию на турнире, еще не принято.
Евгения Медведева выступит в ледовом шоу Stars on Ice Canada

Вместе с Евгенией Медведевой в канадском ледовом шоу «Звезды на льду» выступят такие фигуристы и фигуристки, как Патрик Чан, Эрик Рэдфорд, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель (олимпийские чемпионы). Кроме того, на льду зрители смогут увидеть призеров Олимпийских игр и многократных призеров чемпионата мира Элвиса Стойко, Джеффри Баттла, Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

Оценивая результаты нынешнего спортивного сезона, Евгения Медведева назвала их откровенно провальными. Она рассчитывала на другие результаты, однако спокойно относится к сложившейся картине. Стоит напомнить, что после переезда российской фигуристки в Канаду разразился сильный скандал. Евгения Медведева завершила сотрудничество с Этери Тутберидзе, также ходили слухи, что она поссорилась с Алиной Загитовой, но обе спортсменки неоднократно их опровергали.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:36

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