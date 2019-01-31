Росстат изменит методику измерения оценки бедности в стране





Эксперты проанализировали актуальную методику, после чего был сделан вывод, что она нуждается в модернизации. В частности, в перечень будут включены женщины с детьми возрастом не старше шести лет, они состоят в категории риска по бедности. Хотя государство в России и стимулирует рождение детей, соцподдержка в пользу молодых родителей остается нестабильной. Примерно с 1,5 лет выплаты на детей ощутимо снижаются, а следующий этап поддержки предусмотрен только после того, как ребенок отправится в школу.По мнению экспертов, как только начнет использоваться новая методика, в РФ может возрасти количество бедных граждан. При этом по итогам девяти месяцев 2018 года, как сообщили в правительстве, число живущих за чертой бедности граждан в стране сократилось на 0,5%.