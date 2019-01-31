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Росстат изменит методику измерения оценки бедности в стране

В Росстате намереваются изменить методику, используемую для измерения оценки бедности на территории РФ. Соответствующие новшества должны внедряться уже с 2020 года.
Росстат изменит методику измерения оценки бедности в стране

Эксперты проанализировали актуальную методику, после чего был сделан вывод, что она нуждается в модернизации. В частности, в перечень будут включены женщины с детьми возрастом не старше шести лет, они состоят в категории риска по бедности. Хотя государство в России и стимулирует рождение детей, соцподдержка в пользу молодых родителей остается нестабильной. Примерно с 1,5 лет выплаты на детей ощутимо снижаются, а следующий этап поддержки предусмотрен только после того, как ребенок отправится в школу.

По мнению экспертов, как только начнет использоваться новая методика, в РФ может возрасти количество бедных граждан. При этом по итогам девяти месяцев 2018 года, как сообщили в правительстве, число живущих за чертой бедности граждан в стране сократилось на 0,5%.



 
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Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:45

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