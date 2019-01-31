На портале «Госуслуги» россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг





Новая функция на портале «Госуслуг» стала доступной после вступления в силу изменений в законе о кредитных историях. Николай Мясников отметил, что ранее для получения кредитной истории необходимо было обращаться в соответствующие учреждения. Кроме того, данная услуга не предоставлялась бесплатно. Нововведения позволят россиянам дважды в год запрашивать бесплатные отчеты.Однако Николай Мясников предупредил, что хорошая кредитная история и высокий рейтинг не дают 100% гарантии на то, что будут одобрены новые займы, поскольку кредитор решает, давать их или нет. По сути, индивидуальный кредитный рейтинг является разновидностью скоринга. При принятии решений о выдаче займов его используют почти все банки и микрофинансовые организации. Каждое учреждение по-своему рассчитывает балл. В математической модели учитываются все просрочки платежей, уровень долговой нагрузки и глубина кредитной истории. Высокий балл заемщика говорит о его низком уровне кредитного риска.