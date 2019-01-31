АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

На портале «Госуслуги» россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

С 31 января любой гражданин России сможет узнать свою кредитную историю и личный рейтинг через портал «Госуслуги». По словам и.о. генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова, благодаря этой функции россияне смогут не просто увидеть кредитную историю, но и оценить возможности получения следующего займа.
На портале «Госуслуги» россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг

Новая функция на портале «Госуслуг» стала доступной после вступления в силу изменений в законе о кредитных историях. Николай Мясников отметил, что ранее для получения кредитной истории необходимо было обращаться в соответствующие учреждения. Кроме того, данная услуга не предоставлялась бесплатно. Нововведения позволят россиянам дважды в год запрашивать бесплатные отчеты.

Однако Николай Мясников предупредил, что хорошая кредитная история и высокий рейтинг не дают 100% гарантии на то, что будут одобрены новые займы, поскольку кредитор решает, давать их или нет. По сути, индивидуальный кредитный рейтинг является разновидностью скоринга. При принятии решений о выдаче займов его используют почти все банки и микрофинансовые организации. Каждое учреждение по-своему рассчитывает балл. В математической модели учитываются все просрочки платежей, уровень долговой нагрузки и глубина кредитной истории. Высокий балл заемщика говорит о его низком уровне кредитного риска.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет
Татьяна Буланова поделилась архивным
В небе над США очевидцы запечатлели
В возвращавшийся из Рима в Москву
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Galaxy S10+ от Samsung получит объем
“Проклятый дом” лишил Александра
Уфологи обнаружили вытекающую из недр
Плавающий НЛО внушительных размеров был
Единственная дочь звезды «Дома-2»
На портале «Госуслуги» россияне смогут
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову
Поклонники переживают за здоровье
Суд обязал Дмитрия Тарасова ежемесячно
"Красота - это товар": Вербицкая
Вера Брежнева интересуется мнением
Специалисты назвали самые опасные для
Для съемок видео Наташи Королевой в
Никас Сафронов составил завещание,
Звезда “Убойной силы” Владимир Зайцев
Две свадьбы одного футболиста: Тарасов
Роскачество рассказало о выборе самого
Соседка по подъезду сломала актрисе
В Омске трое детей несколько суток
Ученые развенчали популярный миф о
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Новый iPhone 2020 года получит мощную
Беременная Виктория Лопырева заявила,
Ученые обнаружили звезды, окруженные
Поклонники поздравили певицу Юлию
Просмотреть все новости