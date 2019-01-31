Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову не лишать его права на свободу слова

Лия Ахеджакова посчитала, что своей пародией на нее Максим Галкин попытался высмеять знаменитость. В новом посте в Instagram комик отметил, что не хочет лишаться права на свободу слова и возможности для самовыражения, ведь именно за это уже много лет сражается и сама артистка. Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что посредством своих пародий не пытается кого-то оскорбить или унизить, желая лишь поиронизировать по поводу некоторых явлений и вещей.Максим Галкин добавил, что обычно использует тех, кто достоин пародии, и у Лии Ахеджаковой нет причин негодовать. В частности, артист настаивает, что не пытался высмеять ее за глаза, и в момент номера она сама присутствовала в зале. Ключевой целью был именно веселый номер, отмечает Галкин, а не попытка посмеяться над коллегой.