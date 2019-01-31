АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.57 USD 66.10
Курс валют на 31.01.2019

Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову не лишать его права на свободу слова

Максим Галкин решил лично обратиться к актрисе Лии Ахеджаковой, попросив не лишать его права на свободу слова, а также самовыражения. Ранее знаменитость раскритиковала отечественного юмориста за дерзкую пародию.
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову не лишать его права на свободу слова

Лия Ахеджакова посчитала, что своей пародией на нее Максим Галкин попытался высмеять знаменитость. В новом посте в Instagram комик отметил, что не хочет лишаться права на свободу слова и возможности для самовыражения, ведь именно за это уже много лет сражается и сама артистка. Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что посредством своих пародий не пытается кого-то оскорбить или унизить, желая лишь поиронизировать по поводу некоторых явлений и вещей.

Максим Галкин добавил, что обычно использует тех, кто достоин пародии, и у Лии Ахеджаковой нет причин негодовать. В частности, артист настаивает, что не пытался высмеять ее за глаза, и в момент номера она сама присутствовала в зале. Ключевой целью был именно веселый номер, отмечает Галкин, а не попытка посмеяться над коллегой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница «Дома-2» Яна Шевцова хочет
Татьяна Буланова поделилась архивным
В небе над США очевидцы запечатлели
В возвращавшийся из Рима в Москву
Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата
Galaxy S10+ от Samsung получит объем
“Проклятый дом” лишил Александра
Уфологи обнаружили вытекающую из недр
Плавающий НЛО внушительных размеров был
Единственная дочь звезды «Дома-2»
На портале «Госуслуги» россияне смогут
Максим Галкин попросил Лию Ахеджакову
Поклонники переживают за здоровье
Суд обязал Дмитрия Тарасова ежемесячно
"Красота - это товар": Вербицкая
Вера Брежнева интересуется мнением
Специалисты назвали самые опасные для
Для съемок видео Наташи Королевой в
Никас Сафронов составил завещание,
Звезда “Убойной силы” Владимир Зайцев
Две свадьбы одного футболиста: Тарасов
Роскачество рассказало о выборе самого
Соседка по подъезду сломала актрисе
В Омске трое детей несколько суток
Ученые развенчали популярный миф о
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Новый iPhone 2020 года получит мощную
Беременная Виктория Лопырева заявила,
Ученые обнаружили звезды, окруженные
Поклонники поздравили певицу Юлию
Просмотреть все новости