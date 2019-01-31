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Jaguar больше не будет выпускать трехдверный автомобиль Range Rover SV Coupe

Jaguar больше не будет заниматься выпуском трехдверной версии Range Rover SV Coupe. Фирма в марте прошлого года представила новую вариацию на территории Женевы. При этом было заявлено о выпуске ограниченной партии в количестве 999 единиц.

Jaguar больше не будет выпускать трехдверный автомобиль Range Rover SV Coupe

Из них 90 экземпляров предназначались для отечественного авторынка. Авто оценили в 18 000 000 руб. Трехдверная версия Range Rover в длину составляет 5 м. От стандартной версии машина отличается расширенными дверными проемами, окнами без рамок, а также прочим оформлением передней части модели. Транспортное средство оснащается пятилитровым мотором V8 на 565 лошадиных сил. Силовая установка обеспечивает разгон до первой сотни за 5,3 сек.

Согласно замыслу создателей, авто могло разгоняться до 266 км/час. Представители Jaguar Land Rover заявляют, что подразделение SVO будет продолжать выпускать «заряженные» вариации Land Rover, а также Jaguar.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:30

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