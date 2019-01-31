Jaguar больше не будет выпускать трехдверный автомобиль Range Rover SV Coupe





Из них 90 экземпляров предназначались для отечественного авторынка. Авто оценили в 18 000 000 руб. Трехдверная версия Range Rover в длину составляет 5 м. От стандартной версии машина отличается расширенными дверными проемами, окнами без рамок, а также прочим оформлением передней части модели. Транспортное средство оснащается пятилитровым мотором V8 на 565 лошадиных сил. Силовая установка обеспечивает разгон до первой сотни за 5,3 сек.Согласно замыслу создателей, авто могло разгоняться до 266 км/час. Представители Jaguar Land Rover заявляют, что подразделение SVO будет продолжать выпускать «заряженные» вариации Land Rover, а также Jaguar.