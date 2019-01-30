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«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн евро в лице Сердара Азмуна

Петербургский футбольный клуб «Зенит» нашёл достойную замену Александру Кокорину за 10 млн евро. Руководство уже ведёт переговоры с казанским «Рубином», касающиеся трансфера нападающего игрока сборной Ирана Сердара Азмуна.

«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн евро в лице Сердара Азмуна


Место Александра Кокорина, находящегося сейчас в СИЗО, как оказалось, долго пустовать не будет. Футбольный клуб «Зенит» уже нашёл ему вполне достойную замену в лице 24-летнего спортсмена Сердара Азмуна, нападающего сборной команды Ирана. Согласно данным, обнародованным порталом Life.ru, казанский «Рубин» уже получил официальное предложение на этот счёт от петербургского «Зенита», предлагающего 10 млн евро за игрока.

В данный момент, как утверждают СМИ, футбольные клубы находятся на стадии активного обсуждения условий трансфера футболиста, который вероятнее всего заменит на поле именно Кокорина.



 
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Спорт
Добавил: Oksana Сегодня, 13:24

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