Жена Александра Овечкина показала поклонникам фото подросшего сына

Несмотря на то, что звездные родители редко показывают снимки своего первенца, недавно Анастасия Шубская решила поделиться редким кадром с фолловерами. Супруга хоккеиста написала, что «влюблена в этот кадр». На фото со спины запечатлен маленький Сергей в лазурной воде. На малыше белая панама, а плавает он в надувном круге. Многие подписчики отметили, что сын Овечкина заметно подрос. Некоторые комментаторы похвалили хоккеиста за то, что он выбрал семью и не отправился на «Матч звезд». Многие были удивлены таким его решением, но прославленный спортсмен не испугался даже дисквалификации. По его словам, он нуждается в отдыхе, но даже на курорте Александр Овечкин не забывает о спортивных нагрузках.По словам Анастасии Шубской, сын Сережа, несмотря на то, что появился на свет в США, получит российское гражданство. Также дочь покойной артистки Веры Глаголевой призналась, что ей очень не хватает матери и общения с ней. Она жалеет, что актриса так и не смола увидеть долгожданного внука.