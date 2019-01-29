Жена Александра Овечкина показала поклонникам фото подросшего сына
Анастасия Шубская, жена хоккеиста Александра Овечкина, показала поклонникам в Instagram фото подросшего сына Сережи. Пятимесячный ребенок совершил на Кубе свой первый морской заплыв.
Несмотря на то, что звездные родители редко показывают снимки своего первенца, недавно Анастасия Шубская решила поделиться редким кадром с фолловерами. Супруга хоккеиста написала, что «влюблена в этот кадр». На фото со спины запечатлен маленький Сергей в лазурной воде. На малыше белая панама, а плавает он в надувном круге. Многие подписчики отметили, что сын Овечкина заметно подрос. Некоторые комментаторы похвалили хоккеиста за то, что он выбрал семью и не отправился на «Матч звезд». Многие были удивлены таким его решением, но прославленный спортсмен не испугался даже дисквалификации. По его словам, он нуждается в отдыхе, но даже на курорте Александр Овечкин не забывает о спортивных нагрузках.
По словам Анастасии Шубской, сын Сережа, несмотря на то, что появился на свет в США, получит российское гражданство. Также дочь покойной артистки Веры Глаголевой призналась, что ей очень не хватает матери и общения с ней. Она жалеет, что актриса так и не смола увидеть долгожданного внука.
Несмотря на то, что звездные родители редко показывают снимки своего первенца, недавно Анастасия Шубская решила поделиться редким кадром с фолловерами. Супруга хоккеиста написала, что «влюблена в этот кадр». На фото со спины запечатлен маленький Сергей в лазурной воде. На малыше белая панама, а плавает он в надувном круге. Многие подписчики отметили, что сын Овечкина заметно подрос. Некоторые комментаторы похвалили хоккеиста за то, что он выбрал семью и не отправился на «Матч звезд». Многие были удивлены таким его решением, но прославленный спортсмен не испугался даже дисквалификации. По его словам, он нуждается в отдыхе, но даже на курорте Александр Овечкин не забывает о спортивных нагрузках.
По словам Анастасии Шубской, сын Сережа, несмотря на то, что появился на свет в США, получит российское гражданство. Также дочь покойной артистки Веры Глаголевой призналась, что ей очень не хватает матери и общения с ней. Она жалеет, что актриса так и не смола увидеть долгожданного внука.
Спорт
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:09