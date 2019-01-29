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Ученые назвали полезные для интеллекта детей продукты

Профессора из Сибирского государственного медицинского университета объявили список продуктов, которые оказывают положительное влияние на мозговую деятельность ребенка. Глюкоза стала фаворитом в этом перечне.

Ученые назвали полезные для интеллекта детей продукты

Известно, что все углеводы делят на два типа: простые и сложные. Как считает Ольга Кобякова, доктор медицинских наук, чтобы мозг получал необходимые питательные элементы, следует употреблять углеводы сложного типа. Среди таких продуктов можно выделить овощи, макаронные изделия, бобовые и зерновые культуры. Мясо также относят к важным составляющим сбалансированного детского рациона, но преимущество здесь отдают нежирным сортам, среди которых курица, телятина и индейка.

Уделить особое внимание стоит ягодам, орехам и жирной рыбе. Здоровая пища уже давно перестала ассоциироваться с невкусной. Есть множество вариантов приготовления полезных блюд, которые придутся по вкусу и взрослым, и детям.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:30

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