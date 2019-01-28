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В Bluetooth появилась функция точнейшего определения положения

Создатели Bluetooth внедрили новую опцию в приложение для улучшения решений, применяющих сведения о местоположении. Она даст возможность установить направление сигнала.
В Bluetooth появилась функция точнейшего определения положения

Ныне все решения, которые используют возможность определения местоположения при помощи Bluetooth, делят на две группы. В одной Bluetooth применяют, дабы понять, что два устройства располагаются близко друг к другу, и оценить соответственную дистанцию. Благодаря новой опции пользователь может увеличить диапазон возможностей данных решений, позволяя показать, где именно располагается необходимый предмет или же предположить, в каком месте относительно бесконтактного маячка находится юзер.

Вторая группа применяет Bluetooth, дабы установить физическое местоположение, что крайне востребовано в целях отслеживания активов и выяснения маршрутов внутри интересующего помещения. В данный момент подобные системы достигают точности на уровне одного метра. При помощи новой функции будет несложно увеличить точность определения нужного место положения до сантиметрового уровня. Обсуждаемая опция уже включена в последнюю версию Bluetooth.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:20

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