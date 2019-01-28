В Bluetooth появилась функция точнейшего определения положения





Ныне все решения, которые используют возможность определения местоположения при помощи Bluetooth, делят на две группы. В одной Bluetooth применяют, дабы понять, что два устройства располагаются близко друг к другу, и оценить соответственную дистанцию. Благодаря новой опции пользователь может увеличить диапазон возможностей данных решений, позволяя показать, где именно располагается необходимый предмет или же предположить, в каком месте относительно бесконтактного маячка находится юзер.Вторая группа применяет Bluetooth, дабы установить физическое местоположение, что крайне востребовано в целях отслеживания активов и выяснения маршрутов внутри интересующего помещения. В данный момент подобные системы достигают точности на уровне одного метра. При помощи новой функции будет несложно увеличить точность определения нужного место положения до сантиметрового уровня. Обсуждаемая опция уже включена в последнюю версию Bluetooth.