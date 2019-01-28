В 2018 году во всем мире акулы нападали на человека значительно реже
Американские ученые сообщили, что в прошлом году во всем мире было зарегистрировано гораздо меньше укусов акул. Соответствующая информация опубликована в зарубежном источнике Аpnews.
Исследователи из Университета Флориды (США) установили, что в 2018 году в мире было зарегистрировано 66 укусов акул, а в 2017 году этот показатель равнялся 88. Это значение также на 26 процентов ниже, чем среднее число укусов в год за последние пять лет.
Отмечается, что 32 укуса произошли в водах США. Из общего количества нападений акул четыре укуса закончились летальным исходом, в то время как среднегодовой показатель за предыдущее пятилетие составлял шесть смертельных случаев.
По словам представителя исследовательской группы, ученым неизвестно, может ли это снижение быть связано с большим количеством людей, обращающих внимание на предупреждения о безопасности на пляжах или с уменьшением популяции акул.
Исследователи из Университета Флориды (США) установили, что в 2018 году в мире было зарегистрировано 66 укусов акул, а в 2017 году этот показатель равнялся 88. Это значение также на 26 процентов ниже, чем среднее число укусов в год за последние пять лет.
Отмечается, что 32 укуса произошли в водах США. Из общего количества нападений акул четыре укуса закончились летальным исходом, в то время как среднегодовой показатель за предыдущее пятилетие составлял шесть смертельных случаев.
По словам представителя исследовательской группы, ученым неизвестно, может ли это снижение быть связано с большим количеством людей, обращающих внимание на предупреждения о безопасности на пляжах или с уменьшением популяции акул.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:06