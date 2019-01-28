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В 2018 году во всем мире акулы нападали на человека значительно реже

Американские ученые сообщили, что в прошлом году во всем мире было зарегистрировано гораздо меньше укусов акул. Соответствующая информация опубликована в зарубежном источнике Аpnews.


В 2018 году во всем мире акулы нападали на человека значительно реже

Исследователи из Университета Флориды (США) установили, что в 2018 году в мире было зарегистрировано 66 укусов акул, а в 2017 году этот показатель равнялся 88. Это значение также на 26 процентов ниже, чем среднее число укусов в год за последние пять лет.

Отмечается, что 32 укуса произошли в водах США. Из общего количества нападений акул четыре укуса закончились летальным исходом, в то время как среднегодовой показатель за предыдущее пятилетие составлял шесть смертельных случаев.

По словам представителя исследовательской группы, ученым неизвестно, может ли это снижение быть связано с большим количеством людей, обращающих внимание на предупреждения о безопасности на пляжах или с уменьшением популяции акул.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:06

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