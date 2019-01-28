В Salam Web Technologies разработали первый браузер для мусульман





Представители компании сообщили, что основная цель их разработки – это возможность защитить мусульманских пользователей Сети от оскорблений. Глава Salam Web Technologies рассказал, что в функции браузера входит скрытие сайтов с порнографией и азартными играми. Еще одна особенность данной системы – это встроенный таймер намаза и указатель Киблы.На сегодняшний день системой могут пользоваться жители Индонезии и Малайзии. Однако разработчики компании планируют расширить территорию распространения функциональности браузера. Представители стартапа заверили пользователей, что в ближайшее время они смогут охватить десять процентов всех мусульман мира. Также известно, что новинка работает на различных операционных системах: Windows, Mac, iOS и Android.