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В Salam Web Technologies разработали первый браузер для мусульман

Сотрудники стартапа Salam Web Technologies разработали первый браузер, который создан специально для мусульман. Он имеет таймер намаза и указатель Киблы.
В Salam Web Technologies разработали первый браузер для мусульман

Представители компании сообщили, что основная цель их разработки – это возможность защитить мусульманских пользователей Сети от оскорблений. Глава Salam Web Technologies рассказал, что в функции браузера входит скрытие сайтов с порнографией и азартными играми. Еще одна особенность данной системы – это встроенный таймер намаза и указатель Киблы.

На сегодняшний день системой могут пользоваться жители Индонезии и Малайзии. Однако разработчики компании планируют расширить территорию распространения функциональности браузера. Представители стартапа заверили пользователей, что в ближайшее время они смогут охватить десять процентов всех мусульман мира. Также известно, что новинка работает на различных операционных системах: Windows, Mac, iOS и Android.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:48

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