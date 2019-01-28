В Сети появился дизайн нового кроссовера SsangYong Korando





Новинку планируют премировать в марте месяце этого года в рамках очередного автосалона в Сеуле. Новая версия пока получила рабочий индекс C300. Авто оснастят цифровым удобным интерфейсом, новыми силовыми параметрами, более заниженным силуэтом. Новая модель Korando будет работать за счёт гибридного силового агрегата. Инженерами фирмы разрабатывается также электрическая версия «кросса». Весной 2018-го года представили концепт e-SIY, получивший полностью электрическую силовую установку, генерирующую 190 лошадок.Корейская версия может разгоняться до 150 км/час. Запас хода будущей версии электрокара достигает 450 км. В РФ модель Actyon получила бензиновый двухлитровый двигатель на 149 лошадиных сил. Он работает вместе с МКПП, а также АКПП.