Медики: Фитнес-браслеты часто ошибаются в измерении показателей здоровья





Члены Академии медицинских королевских колледжей Великобритании утверждают, что популярные в последнее время фитнес-браслеты и другие гаджеты, отслеживающие показатели здоровья владельца, часто ошибаются в измерениях. Отчёт, опубликованный экспертами в The Times, содержит в себе информацию об увеличении потока пациентов, обратившихся к своему лечащему врачу именно из-за «плохих» показателей, заявленных «умными» гаджетами по типу Fitbit, Apple Watches и Garmins. Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев всех зарегистрированных обращений, повода для беспокойства не обнаружилось, а все показатели здоровья оказались в пределах нормы.Врачи говорят, что всегда положительно относятся к инновационным технологиям, особенно, если это способствует новым прорывам в медицинской практике, но призывают владельцев подобных фитнес-браслетов полагаться в первую очередь на собственные ощущения, сигналы тела и общее самочувствие, а не на подсказки гаджетов. Это, с их слов, поможет не только избавить себя от постоянной обеспокоенности собственным здоровьем, но и значительно снизит нагрузку на систему здравоохранения.