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Эксперты назвали все плюсы новой модели Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace можно назвать первой электрической моделью автомобиля, которая имеет все необходимое для того, чтобы стать частью обычной жизни. Эксперты назвали все плюсы новинки.
Эксперты назвали все плюсы новой модели Jaguar I-Pace

Автомобиль Jaguar I-Pace реализовывается на потребительском рынке Белоруссии. Внешний дизайн машины схож с моделью C-SUV. Разработчики наградили транспортное средство двойными поперечными рычагами и многорычажным комплексом, который установили сзади. По желанию потребитель может приобрести в качестве дополнительной услуги пневмоподвеску с повышенным клиренсом.

Благодаря высоковольтным компонентам, имеющим герметичные свойства, Jaguar I-Pace способен преодолеть брод до пятидесяти сантиметров. Электрический автомобиль получил полный привод, а его рекуперационную систему снабдили двумя уровнями. Во время нажатия педали тормоза, колодки запускаются автоматически. Такой прием помогает увеличивать запас хода, в тоже время сокращая износ тормозной колодки.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:00

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