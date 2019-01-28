АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Kia Ceed SW дебютировал на рынке России

Универсал Kia Ceed Sportwagon, который представляет третье поколение автомобилей дебютировал на потребительском рынке России. Все плюсы и минусы новинки назвали эксперты издания «РГ».
Kia Ceed SW дебютировал на рынке России

Дизайн внешнего вида машины – это сборная элементов, взятых от различных брендов.Построена она на новой платформе K2. Разработчики наделили ее такими параметрами: длина - 4 600 мм, ширина - 1 800 мм и высота - 1 465 мм. Универсал получил багажник с объемом 625 литров. Из грузового отсека есть доступ к задним креслам, которые можно сложить и тем самым значительно увеличить необходимую площадь. Багажник топой версии оснащен телескопическими распорками и сетками для фиксации груза. В базовой комплектации он получила розетку на 12 В, нишу, крючки, органайзер в подполе, докатку. Однако, тут отсутствует запаска, а также для того, чтобы добраться до докатки, необходимо достать множество отсеков органайзера. Салон автомобиля практически полностью повторил своего предшественника модели хэтчбек. Одним из отличий является сокращение заднего ряда на 11 миллиметров.
Kia Ceed SW дебютировал на рынке России

Российскому потребителю доступны три варианта подкопотного пространства Kia Ceed SW. Бензиновый мотор с объемом в 1, 4 литра, в котором силовая мощность 100 «лошадей», а также шестиступенчатая механическая трансмиссия. 1,6-литровый двигатель 128 лошадиных сил имеет шестискоростную коробку передач, которая идет на выбор: автоматическая или механическая. Последний вариант – это агрегат с объемом 1,4 литра, турбонаддувом и мощностью в 140 сил.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Kia Ceed SW дебютировал на рынке России
Татьяна Тарасова раскритиковала
Американские эксперты рассказали о
Блогер рассказал о подержанной Hyundai
В Германии предложили отказаться от
Руководители Mitsubishi Motors, Renault
В 2018 году продажи Jaguar Land Rover
Lynk & Co стала самой быстрорастущей
В России за 2018 год продали 35 000
Актриса Аглая Шиловская стала соведущей
Валерий Меладзе, Пелагея и Светлана
От Синди Кроуфорд до Криса Хемсворта:
Мария Захарова прокомментировала
Павел Деревянко озвучил свое мнение по
У дочери Элины Камирен появились
Новый мужчина Ингеборги Дапкунайте
Hennessey Performance Engineering
Анастасия Волочкова рассказала о
Компания Google продемонстрировала
В Москве из Третьяковской галереи на
Анастасия Волочкова устроила спор с
Традиционный выстрел из Петропавловской
Татьяну Веденееву обрадовало
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Облаченная в купальник и буденовку Анна
Актеры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Сын Анфисы Чеховой мешает ей спать
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Онкологи протестируют «революционный»
Анна Нахапетова раскритиковала
Просмотреть все новости