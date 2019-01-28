Kia Ceed SW дебютировал на рынке России





Дизайн внешнего вида машины – это сборная элементов, взятых от различных брендов.Построена она на новой платформе K2. Разработчики наделили ее такими параметрами: длина - 4 600 мм, ширина - 1 800 мм и высота - 1 465 мм. Универсал получил багажник с объемом 625 литров. Из грузового отсека есть доступ к задним креслам, которые можно сложить и тем самым значительно увеличить необходимую площадь. Багажник топой версии оснащен телескопическими распорками и сетками для фиксации груза. В базовой комплектации он получила розетку на 12 В, нишу, крючки, органайзер в подполе, докатку. Однако, тут отсутствует запаска, а также для того, чтобы добраться до докатки, необходимо достать множество отсеков органайзера. Салон автомобиля практически полностью повторил своего предшественника модели хэтчбек. Одним из отличий является сокращение заднего ряда на 11 миллиметров.Российскому потребителю доступны три варианта подкопотного пространства Kia Ceed SW. Бензиновый мотор с объемом в 1, 4 литра, в котором силовая мощность 100 «лошадей», а также шестиступенчатая механическая трансмиссия. 1,6-литровый двигатель 128 лошадиных сил имеет шестискоростную коробку передач, которая идет на выбор: автоматическая или механическая. Последний вариант – это агрегат с объемом 1,4 литра, турбонаддувом и мощностью в 140 сил.