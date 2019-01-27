Диетологи рассказали о продуктах и пищевых приемах, помогающих при диабете





Людям, страдающим диабетом второго типа, необходимо свести к минимуму потребление глюкозы. Это можно сделать при условии замены сахаросодержащих продуктов на более полезные и легкие. Медики советуют отказаться от употребления хлопьев на завтрак. Оказывается, большая часть данных продуктов содержит сахар. Заменить этот продукт можно кашами или йогуртом. Для улучшения вкуса в еду можно добавить чернику, миндаль, корицу или кардамон.Благодаря последним исследованиям ученым удалось доказать, что с помощью корицы можно регулировать уровень крови, а также держать его на низких показателях. Диетологи советуют обращать внимание на этикетки всех продуктов, чтобы избежать покупки, которая будет содержать противопоказания для страдающих диабетом. В качестве здоровой закуски можно использовать морковь, сельдерей, хумус, а также обезжиренный творог.