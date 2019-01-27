В Аргентине показали суперкар Donatini M 8 с максимальной скоростью в 300 км/час





Что касается кузова и ходовой части, то они были смонтированы на раму треугольной формы, хотя на транспортном средстве отсутствуют и пружины, и привычные амортизаторы. Учитывая форму рамы и инновационную подвеску, машина буквально способна прилипать к дороге, достигая скорости в 300 км/час.Отметим, что кузов спроектировали после постройки шасси. Двигатель был позаимствован у немецкого флагмана Mercedes – речь идёт о V-образной «восьмерке» с агрегатами трансмиссии. Специалист закончил производство автомобиля в середине 90-х годов, и с тех пор он принимает участие в выставочных показах.