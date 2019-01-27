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Ученые доказали существование не имеющих отпечатков пальцев людей

Ученые рассказали о существовании людей, которые не имеют отпечатков пальцев. Оказывается, врачам приходилось видеть такую аномалию уже несколько раз, после чего ее реальность была доказана.
Ученые доказали существование не имеющих отпечатков пальцев людей

Впервые общество услышало о людях, не имеющих отпечатков пальцев, от американского дерматолога Питера Итина. Доктор сообщил, что в 2007 году к нему на прием попала женщина, у которой отсутствовали какие-либо знаки на внутренней стороне ладони. Вместо привычных линий Итин увидел абсолютно гладкую кожу. Заинтересовавшись пациенткой врач занялся изучением данного феномена. Проведя исследование он выяснил, что у женщины наблюдается мутация гена SMARCAD. Это означает, что отпечатки не были сформированы еще в утробе матери. Пациентка рассказала дерматологу, что нарушение данного гена наблюдается у всех ее родственников.

Спустя время, в 2011 году ученым удалось встретить еще четыре семьи, у которых был зафиксирован такой же сбой в генетике. Медики назвали это явление адерматоглифия. Ученые также доказали, что оно никак не влияет на состояние здоровья человека.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:15

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