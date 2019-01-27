Ученые доказали существование не имеющих отпечатков пальцев людей





Впервые общество услышало о людях, не имеющих отпечатков пальцев, от американского дерматолога Питера Итина. Доктор сообщил, что в 2007 году к нему на прием попала женщина, у которой отсутствовали какие-либо знаки на внутренней стороне ладони. Вместо привычных линий Итин увидел абсолютно гладкую кожу. Заинтересовавшись пациенткой врач занялся изучением данного феномена. Проведя исследование он выяснил, что у женщины наблюдается мутация гена SMARCAD. Это означает, что отпечатки не были сформированы еще в утробе матери. Пациентка рассказала дерматологу, что нарушение данного гена наблюдается у всех ее родственников.Спустя время, в 2011 году ученым удалось встретить еще четыре семьи, у которых был зафиксирован такой же сбой в генетике. Медики назвали это явление адерматоглифия. Ученые также доказали, что оно никак не влияет на состояние здоровья человека.