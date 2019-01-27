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Фильм «Лед» стал обладателем двух «Золотых орлов»

Накануне в столице России прошла церемония вручения премии под названием «Золотой орел». Кинокартина «Лед» стал обладателем сразу двух номинации.

Фильм «Лед» стал обладателем двух «Золотых орлов»

В фильме под названием «Лед», режиссера Олега Трофима, рассказывается о фигуристке, которая оказалась на больничной койке из-за ошибки своего партнера. Но после девушка влюбляется в хоккеиста, и новые отношения помогают ей преодолеть все несчастья. В роли фигуристки снялась Аглая Тарасова, которая и получила «Золотого орла», став победительницей в номинации под названием "Лучшая женская роль в кино".

Фильм «Лед» стал обладателем двух «Золотых орлов»

Также одну из главных ролей сыграл Александр Петров, которому не удалось получить премию за этот фильм. Но актер был номинирован за роль в сериале "Sпарта" и получил «Золотого орла». А вот Дмитрий Селипанов и Антон Беляев получили вторую премию за музыкальное сопровождение к кинокартине «Лед». Премьера данного фильма состоялась почти год назад и моментально завоевала любовь зрителей.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46

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