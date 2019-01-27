Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках Марса древний каменный гроб





По утверждениям Скотта Уоринга, найденный им объект напоминает внушительных размеров гроб, который выполнен из камня. Рядом, по мнению уфолога, стоит аналогичного формата крышка. Подобные находки археологи делали во время раскопок на территории Египта, где обнаруживались многочисленные гробницы. Конспиролог допускает, что в выявленном им гробу жители Марса в прошлом похоронили знатную особу, надеясь посредством захоронения сохранить тело покойного.По словам Скотта Уоринга, сделанная им находка в очередной раз подтверждает факт того, что когда-то поверхность Красной планеты являлась обитаемой. При этом традиции представителей внеземной расы, в том числе и касающиеся захоронения, во многом схожи с человеческими. Уфолог уверен, что NASA о пришельцах известно больше, но агентство предпочитает скрывать информацию.