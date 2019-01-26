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Апельсины могут помочь людям в лечении гипертонии - Ученые

Ученые выяснили, что апельсины, богатые на полезные витамины и микроэлементы, способны снизить высокое кровяное давление. Этот фрукт помогает при гипертонии так как содержит вещество гесперидин.

Апельсины могут помочь людям в лечении гипертонии - Ученые

Апельсины нормализуют артериальное давление не только с помощью фитонутриента гесперидина, но и благодаря натрию и калию, содержащихся в цитрусовых в равных количествах. Калий не дает повышаться кровяному давлению, поддерживая его на нужном уровне. По словам диетологов, улучшение состояния пациентов-гипертоников будет заметно, если употреблять по два стакана апельсинового сока каждый день.

Эксперты рекомендуют для снижения кровяного давления также употреблять бананы, ягоды, авокадо, листовую зелень, морепродукты, грибы, помидоры и оливковое масло. Людям, страдающим от гипертонии следует помнить, что состояние может ухудшаться в результате неправильного питания, употребления алкоголя, курения и отсутствия физических нагрузок.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:39

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