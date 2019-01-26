Население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды
Международная группа ученых выяснила, что население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды. К такому неутешительному выводу эксперты пришли, создав компьютерную модель грунтовых вод.
По словам Марка Катберта, научного сотрудника Университета Кардиффа (Великобритания), запас подземных вод через 100 лет будет восстанавливаться лишь наполовину. Из-за этого в засушливых регионах земного шара будет наблюдаться дефицит питьевой воды.
Грунтовые воды являются важнейшим ресурсом, лежащим в основе производства продуктов питания. Однако эффект от происходящих событий не сразу проявится. Эта система имеет память, особенно хорошую в некоторых областях, заявил британский исследователь.
Очистка дождевой воды, которая проходит сквозь слои грунта и скапливается под землей, может длится столетиями. В засушливых регионах на уровень грунтовых вод влияют бури и периоды жары, увеличившиеся в последнее время. В качестве примера ученый привел пустыню Сахару. Подземные воды последней до сегодняшнего дня испытывают влияние кардинальных климатических изменений, случившихся 10 тыс. лет назад.
По словам Марка Катберта, научного сотрудника Университета Кардиффа (Великобритания), запас подземных вод через 100 лет будет восстанавливаться лишь наполовину. Из-за этого в засушливых регионах земного шара будет наблюдаться дефицит питьевой воды.
Грунтовые воды являются важнейшим ресурсом, лежащим в основе производства продуктов питания. Однако эффект от происходящих событий не сразу проявится. Эта система имеет память, особенно хорошую в некоторых областях, заявил британский исследователь.
Очистка дождевой воды, которая проходит сквозь слои грунта и скапливается под землей, может длится столетиями. В засушливых регионах на уровень грунтовых вод влияют бури и периоды жары, увеличившиеся в последнее время. В качестве примера ученый привел пустыню Сахару. Подземные воды последней до сегодняшнего дня испытывают влияние кардинальных климатических изменений, случившихся 10 тыс. лет назад.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16