Население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды





По словам Марка Катберта, научного сотрудника Университета Кардиффа (Великобритания), запас подземных вод через 100 лет будет восстанавливаться лишь наполовину. Из-за этого в засушливых регионах земного шара будет наблюдаться дефицит питьевой воды.Грунтовые воды являются важнейшим ресурсом, лежащим в основе производства продуктов питания. Однако эффект от происходящих событий не сразу проявится. Эта система имеет память, особенно хорошую в некоторых областях, заявил британский исследователь.Очистка дождевой воды, которая проходит сквозь слои грунта и скапливается под землей, может длится столетиями. В засушливых регионах на уровень грунтовых вод влияют бури и периоды жары, увеличившиеся в последнее время. В качестве примера ученый привел пустыню Сахару. Подземные воды последней до сегодняшнего дня испытывают влияние кардинальных климатических изменений, случившихся 10 тыс. лет назад.