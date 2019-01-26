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Население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды

Международная группа ученых выяснила, что население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды. К такому неутешительному выводу эксперты пришли, создав компьютерную модель грунтовых вод.

Население Земли через 100 лет будет страдать из-за малых запасов питьевой воды

По словам Марка Катберта, научного сотрудника Университета Кардиффа (Великобритания), запас подземных вод через 100 лет будет восстанавливаться лишь наполовину. Из-за этого в засушливых регионах земного шара будет наблюдаться дефицит питьевой воды.

Грунтовые воды являются важнейшим ресурсом, лежащим в основе производства продуктов питания. Однако эффект от происходящих событий не сразу проявится. Эта система имеет память, особенно хорошую в некоторых областях, заявил британский исследователь.

Очистка дождевой воды, которая проходит сквозь слои грунта и скапливается под землей, может длится столетиями. В засушливых регионах на уровень грунтовых вод влияют бури и периоды жары, увеличившиеся в последнее время. В качестве примера ученый привел пустыню Сахару. Подземные воды последней до сегодняшнего дня испытывают влияние кардинальных климатических изменений, случившихся 10 тыс. лет назад.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16

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