Эксперты назвали ТОП-5 наиболее интересных китайских кроссоверов





Достойным внимания оказался Haval F7, дебютировавший в 2018 году на автошоу в Москве. Кроссовер оснащен несколькими видами моторов из семейства GDIT, генерируя в максимуме 197 лошадиных сил, а преселективная трансмиссия рассчитана на семь скоростей. Geely SX11 называют молодежной моделью, он имеет двигатель на 1.5 литра, выдающий 177 “лошадок”, также в наличии семидиапазонный “робот”. Производитель уже тестирует новую генерацию Chery Tiggo 8, но и актуальное поколение авто заслуживает внимания. Кроссовер имеет привлекательную внешность, использует платформу T1X, и доступен с парой моторов на выбор.Geely Emgrand X7 хорошо подавляет внешние шумы и может похвастаться высоким уровнем комфорта. К тому же, модель имеет ряд систем безопасности. Закрывает ТОП GAC Trumpchi GS8, напоминающий американские модели своим экстерьером. Мотор объемом 2.0 литра генерирует 201 “лошадку”.