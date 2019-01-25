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Ученые обнаружили древний папирус, свидетельствующий о посещении Египта инопланетянами 3500 лет назад

Ученые случайно обнаружили древний папирус в одной из антикварных лавок в Каире. По мнению исследователя Альберто Тулли, бесценный документ подтверждает посещение Египта инопланетянами 3500 лет назад.

Ученые обнаружили древний папирус, свидетельствующий о посещении Египта инопланетянами 3500 лет назад

Руководитель отдела исследований Египта Ватиканского музея, нашедший удивительный артефакт рассказал: в папирусе описывается визит представителей инопланетной цивилизации. В тексте говорится, что тогда жители видели в небе странный огненный диск. Через несколько дней количество НЛО увеличилось. По описанию, "диски вели себя, как хозяева на земле".
Ученые обнаружили древний папирус, свидетельствующий о посещении Египта инопланетянами 3500 лет назад

Папирус был обнаружен очень давно, но представители мира науки до сих пор не могут дать объяснения тексту, написанному около 3500 лет назад.
Ученые обнаружили древний папирус, свидетельствующий о посещении Египта инопланетянами 3500 лет назад

Интересно, что о предположительном визите гуманоидов может говорить не только древний документ, но и высеченные на плитах изображения летательных аппаратов, напоминающих самолеты, ракеты и другие технически сложные устройства. Эти загадочные послания могли оставить предки современных египтян, после того, как узнали о них от инопланетян, полагают конспирологи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:07

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