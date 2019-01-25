Ученые обнаружили древний папирус, свидетельствующий о посещении Египта инопланетянами 3500 лет назад





Руководитель отдела исследований Египта Ватиканского музея, нашедший удивительный артефакт рассказал: в папирусе описывается визит представителей инопланетной цивилизации. В тексте говорится, что тогда жители видели в небе странный огненный диск. Через несколько дней количество НЛО увеличилось. По описанию, "диски вели себя, как хозяева на земле".Папирус был обнаружен очень давно, но представители мира науки до сих пор не могут дать объяснения тексту, написанному около 3500 лет назад.Интересно, что о предположительном визите гуманоидов может говорить не только древний документ, но и высеченные на плитах изображения летательных аппаратов, напоминающих самолеты, ракеты и другие технически сложные устройства. Эти загадочные послания могли оставить предки современных египтян, после того, как узнали о них от инопланетян, полагают конспирологи.