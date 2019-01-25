Ученые выяснили, что рыбий жир не может улучшить состояние подростков-астматиков с ожирением





Специалисты изучили данные 98 пациентов с диагнозом "астма" и лишним весом в возрасте от 12 до 25 лет. Участники были разделены на две группы: в одной добровольцы принимали рыбий жир, в другой - плацебо. Положительного эффекта не было обнаружено ни в одной группе.Доктор Ланг рассказал: точно нельзя объяснить, почему борьба с астмой особенно осложнена у подростков с ожирением, но известно, что избыточный вес способен вызывать системное воспаление.В связи с этим, эксперты пытались выяснить, будет ли иметь пользу для пациентов Омега-3, содержащаяся в рыбьем жире, и известная противовоспалительными свойствами. Предположения исследователей оказались ошибочными, так как никакого положительного воздействия на астматиков не было выявлено.