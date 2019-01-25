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Ученые выяснили, что рыбий жир не может улучшить состояние подростков-астматиков с ожирением

Ученые провели исследование, что позволило выяснить: рыбий жир не может улучшить состояние здоровья подростков-астматиков, страдающих от ожирения. Подробности научной работы описывает в своей книге доктор медицинских наук Джейсон Э. Ланг.

Ученые выяснили, что рыбий жир не может улучшить состояние подростков-астматиков с ожирением

Специалисты изучили данные 98 пациентов с диагнозом "астма" и лишним весом в возрасте от 12 до 25 лет. Участники были разделены на две группы: в одной добровольцы принимали рыбий жир, в другой - плацебо. Положительного эффекта не было обнаружено ни в одной группе.

Доктор Ланг рассказал: точно нельзя объяснить, почему борьба с астмой особенно осложнена у подростков с ожирением, но известно, что избыточный вес способен вызывать системное воспаление.

В связи с этим, эксперты пытались выяснить, будет ли иметь пользу для пациентов Омега-3, содержащаяся в рыбьем жире, и известная противовоспалительными свойствами. Предположения исследователей оказались ошибочными, так как никакого положительного воздействия на астматиков не было выявлено.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:16

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