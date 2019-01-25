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Ученые назвали употребление рыбы в пищу лучшей кардиозащитой

Самой лучшей кардиозащитой является постоянное потребление рыбы или прием добавок с Омега-3. Так считают американские исследователи.
Ученые назвали употребление рыбы в пищу лучшей кардиозащитой

В ушедшем году кардиологи США обновили ранее изданные ими же рекомендации от 2002 года касательно поедания морепродуктов и рыбы. Чтобы поддерживать здоровье, человек должен принимать их в пищу не менее двух раз в неделю. Они назвали прошедшие нормы заниженными, так как в текущее время многие медики советуют есть рыбу каждый день. В таком случае потребитель способен увеличить собственную кардиозащиту на 8%.

Кардиологи провели эксперимент, в процессе которого оценили уровни Омега-3 EPA и DNA в крови 3,5 тысяч респондентов. Те люди, отказавшиеся употреблять морепродукты и рыбу, продемонстрировали показатель Омега-3 в 4,1%. Не менее трех раз потреблявшие данные ингредиенты имели более значительный уровень в 8,1%.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:55

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