Несчастный случай помирил Илью Резника и Аллу Пугачеву после 10-летней ссоры





Оказалось, у композитора обострилась огромная язва, из-за которой необходимо было в экстренном порядке провести операцию. Сам Илья Резник выразил благодарность Алле Пугачевой за то, что та отбросила все свои обиды и позвонила ему, хотя до этого случая они почти десять лет находились в ссоре. Алла Пугачева была против отношений Ильи Резника и Ирины Романовой.Недавно Илья Резник обвенчался со своей третьей женой. Церемония прошла в Ялте, но гостей супружеская пара решила не звать, поскольку в этот знаменательный день им хотелось побыть вдвоем.