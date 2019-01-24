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Несчастный случай помирил Илью Резника и Аллу Пугачеву после 10-летней ссоры

Российский композитор Илья Резник рассказал, что из-за несчастья, случившегося с ним, он смог помириться с певицей Аллой Пугачевой. Однажды в вагоне поезда на Ленинградском вокзале ему стало плохо, музыканта отвезли в больницу и сделали операцию, Алла Пугачева была первой, выразившей ему слова поддержки.
Несчастный случай помирил Илью Резника и Аллу Пугачеву после 10-летней ссоры

Оказалось, у композитора обострилась огромная язва, из-за которой необходимо было в экстренном порядке провести операцию. Сам Илья Резник выразил благодарность Алле Пугачевой за то, что та отбросила все свои обиды и позвонила ему, хотя до этого случая они почти десять лет находились в ссоре. Алла Пугачева была против отношений Ильи Резника и Ирины Романовой.
Несчастный случай помирил Илью Резника и Аллу Пугачеву после 10-летней ссоры

Недавно Илья Резник обвенчался со своей третьей женой. Церемония прошла в Ялте, но гостей супружеская пара решила не звать, поскольку в этот знаменательный день им хотелось побыть вдвоем.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:06

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