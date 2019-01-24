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В новом клипе Ольги Бузовой Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку

Ольга Бузова активно готовит для своих зрителей клип на песню "Танцуй под Бузову", которая вышла совсем недавно.

Ведущая серьёзно подошла к выбору актёров, которые будут фигурировать в картине. Например, известно, что телеведущая Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку.

В новом клипе Ольги Бузовой Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку

Сама Дана Борисова в своём Instagram поделилась новостью о том, что будет сниматься у Ольги в клипе. Сыграет она там, как призналась девушка, саму себя, но только в прошлом. В тёмном прошлом, ещё до реабилитации, когда она "сидела" на игле и была алко- и наркозависимой.

В прошлом месяце Дана со своей дочерью Полиной была приглашена на шоу "Бородина против Бузовой", где обсуждалась тема того, что отец девочки не выплачивает алименты. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова была возмущена поведением мужчины и встала на сторону Даны Борисовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:51

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