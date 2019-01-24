В новом клипе Ольги Бузовой Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку





Ведущая серьёзно подошла к выбору актёров, которые будут фигурировать в картине. Например, известно, что телеведущая Дана Борисова сыграет тусовщицу и наркоманку.Сама Дана Борисова в своём Instagram поделилась новостью о том, что будет сниматься у Ольги в клипе. Сыграет она там, как призналась девушка, саму себя, но только в прошлом. В тёмном прошлом, ещё до реабилитации, когда она "сидела" на игле и была алко- и наркозависимой.В прошлом месяце Дана со своей дочерью Полиной была приглашена на шоу "Бородина против Бузовой", где обсуждалась тема того, что отец девочки не выплачивает алименты. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова была возмущена поведением мужчины и встала на сторону Даны Борисовой.